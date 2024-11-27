Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesajı Vermişti, RTÜK Harekete Geçti! 4 Diziye Program Durdurma Cezası, İşte Tüm Kararlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda 7. Din Şûrası'nda dikkat çeken açıklamalara imza attı. "Belli toplumlarımız adeta öcü gibi gösterilmekte, tahrik edilmektedir. Buna sessiz kalmamız mümkün değildir. 3-5 kendini bilmezin reyting yapmasına müsaade etmeyiz. Bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTÜK'ü 'hızlı tedbir almaya' çağırdı.

Bunun üzerine harekete geçen RTÜK, bugün toplandı. Sahipsizler, Yabani, DEHA ve Arka Sokaklar dizileri program durdurma cezası verildi.

Masadaki ilk rapor Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi oldu. Toplantıda dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu. Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getirilirken, Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uygulandı.

ACUN ILICALI'YA CEZA

RTÜK, haftalık olağan toplantısında reklam süresi kurallarına uymayan TV 8'e de yaptırım uyguladı. Ardından toplumda pek çok olumsuzluğun kaynağı olan yasa dışı bahis reklamları ve özendirici görüntüler RTÜK'ün gündemine girdi. Karadağ-Türkiye maçındaki ve Lille-Fenerbahçe müsabakasındaki yasa dışı bahis reklamları nedeniyle TV 8 ve EXXEN'in sahibi Acun Ilıcalı'ya ceza verildi. Hem milli maç hem de Lille-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçındaki yasa dışı bahis reklamları sebebiyle TV8 ve EXXEN'e üst sınırdan para cezası uygulandı.

S SPORT +

S SPORT + kanalı da yasa dışı bahis reklamlarından ceza aldı. S SPORT +'nın Leganes-Real Madrid futbol karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun'da yer alan “Yayın hizmetleri, alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz" ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Şiddet içeren, milli ve manevi değerlere saygısızlık yapılan dizilere de ceza verildi.

4 DİZİYE ŞOK CEZA

STAR TV'nin “Sahipsizler”, NOW'ın “Yabani” isimli dizileri ile SHOW'un “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

5 HABER KANALINA YAPTIRIM

SZC'nün “Arena” programı, Halk TV'nin “Rota”, TELE 1'de yayınlanan “Sabah Pusulası” ile FLASH Haber'in “Ana Haber Bülteni” ve “Başkent'te Gündem” programı tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini esas almadıkları gerekçesiyle gündeme alındı. Arena programında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki iddialar yaptırımın gerekçesi oldu. Konu hakkında hukuki soruşturma başlatılmışken ve söz konusu iddialar hem kaynağından hem de devletin dezenformasyon mekanizmaları tarafından yalanlanmışken sergilenen habercilik tutumu nedeniyle Sözcü TV hakkında yaptırım kararı verildi.

Halk TV yayınında ise tarafsızlık ilkesi bir kenara bırakılarak siyasi iktidar aleyhinde propaganda yürütülmesi, iktidar ortağı MHP'nin liderine ve yönetimine yönelik gerçek dışı iddialar nedeniyle kanala müeyyide uygulandı. Üst Kurul, söz konusu yayıncılar hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verdi.

RTÜK, son toplantısında yaptığı kural ihlali nedeniyle Kanal Ege hakkında da idari para cezası kararı aldı.

RTÜK BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Millî ve manevi değerlerimize aykırı dizi filmlerle ilgili sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi hiçbir yayıncı reyting şehvetine kapılarak inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimizi aşağılayamaz. Kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddetin yayınlar aracılığıyla toplumda olağanlaştırılmasına göz yumamayız. Haber programlarındaki basın meslek ilkelerini çiğneyen yayınlara da tahammülümüz yoktur. Haftalık olağan toplantımızda yasa dışı bahis reklamı yayınlayan televizyonlar dahil geniş bir yelpazede ağır yaptırım kararları verdik. Sorunlara müeyyidelerle neşter atmaktan yana olmamakla birlikte yayıncılık ilkelerini harfiyen uygulatmak görevimizdir. Sorumlu yayıncılara teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA