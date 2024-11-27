Hrant Dink'in Katilinden Suç Örgütü Liderine Ziyaret

Alaattin Çakıcı, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 2023 yılında tahliye edilen katili Ogün Samast ile görüştü. Öte yandan Gürcistan'a girmeye çalışan Çakıcı, konvoyundaki bazı isimlerin yurt dışı yasağı nedeniyle Sarp Sınır Kapısı’ndan geri döndü.

Son Güncelleme:
Hrant Dink'in Katilinden Suç Örgütü Liderine Ziyaret

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Trabzon ve Rize’ye gitti. Çakıcı'nın bu görüşmelerinden biri de Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast ile oldu. Trabzon’da, Rize yolu üzerindeki bir otelde bir araya gelen Çakıcı ile Samast’ın daha sonra birlikte Rize’ye gittiği öğrenildi. Görüşme öncesinde Samast’ın Çakıcı’nın elini öptüğü ve “amca” diyerek hitap ettiği ifade edildi.

GÜRCİSTAN'A GİREMEDİ

T24'ün haberine göre, Çakıcı’nın Gürcistan’a geçmek amacıyla Sarp Sınır Kapısı’na geldiği belirtildi. Ancak, Çakıcı’nın konvoyunda yer alan bazı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı bulunması nedeniyle Çakıcı’nın Gürcistan’a girmeyip geri döndüğü kaydedildi.

Cübbeli Ahmet, Alaattin Çakıcı ile Görüşmesini Anlattı! 'Robotlaşma ve Rabıta Konuştuk'Cübbeli Ahmet, Alaattin Çakıcı ile Görüşmesini Anlattı! 'Robotlaşma ve Rabıta Konuştuk'Güncel

Hrant Dink'in Tetikçisi Ogün Samast Hakim Karşısına ÇıktıHrant Dink'in Tetikçisi Ogün Samast Hakim Karşısına ÇıktıGüncel

Kaynak: T24

Etiketler
Hrant Dink Alaattin Çakıcı Ogün Samast
Son Güncelleme:
Vedat Milor Vücudu Zırh Gibi Koruyan Çorbayı Açıkladı: Tüketenler Hastalık Yüzü Görmüyor Vedat Milor Vücudu Zırh Gibi Koruyan Çorbayı Açıkladı: Tüketenler Hastalık Yüzü Görmüyor
Ünlü Oyuncu Şoray Uzun HGS Ücretine Fena Patladı Ünlü Oyuncu HGS Ücretine Fena Patladı
THY İki Ülkeye Daha Uçacak THY İki Ülkeye Daha Uçacak
Televizyon Ekranındaki Tüy ve Sıvı Lekeleri Tarihe Karışacak: Sadece 1 Malzeme Yetiyor Televizyon Ekranındaki Tüy ve Sıvı Lekeleri Tarihe Karışacak: Sadece 1 Malzeme Yetiyor