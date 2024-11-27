Hrant Dink'in Katilinden Suç Örgütü Liderine Ziyaret

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Trabzon ve Rize’ye gitti. Çakıcı'nın bu görüşmelerinden biri de Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast ile oldu. Trabzon’da, Rize yolu üzerindeki bir otelde bir araya gelen Çakıcı ile Samast’ın daha sonra birlikte Rize’ye gittiği öğrenildi. Görüşme öncesinde Samast’ın Çakıcı’nın elini öptüğü ve “amca” diyerek hitap ettiği ifade edildi.

GÜRCİSTAN'A GİREMEDİ

T24'ün haberine göre, Çakıcı’nın Gürcistan’a geçmek amacıyla Sarp Sınır Kapısı’na geldiği belirtildi. Ancak, Çakıcı’nın konvoyunda yer alan bazı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı bulunması nedeniyle Çakıcı’nın Gürcistan’a girmeyip geri döndüğü kaydedildi.

Kaynak: T24