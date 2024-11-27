Ünlü Oyuncu Şoray Uzun HGS Ücretine Fena Patladı

Ünlü oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, yazın otobanda HGS’sini bakiyesi yetersiz olduğu için ödeyemediğini ve daha sonra parasını yatırmasına rağmen yine de paranın çekilmediğini belirterek, daha sonra ödeyeceği tutara isyan etti.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili sosyal medyadan tepkisini dile getiren Şoray Uzun, "İcra takibi, avukatlık, vekalet kil tüy 700 liralık geçişe 8300 lira ödeyeceğim. Burada bir adaletsizlik var. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Oyuncu Uzun, yazın İstanbul-İzmir otobanını kullandığını söyleyerek, “HGS bakiyem yeterli değildi. Ertesi gün yükledim. Sistem çekmemiş. Bazen böyle oluyormuş. Ben bankaya yatırdım, sitem çekmemiş niyeyse" dedi. Uzun sözlerinin devamında "Kaçak geçişimin 4 katını ödedim. Şimdi de icra takibi, avukatlık, vekalet kil tüy 700 liralık geçişe 8300 lira ödeyeceğim. Burada bir adaletsizlik var. Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.