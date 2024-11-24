e-Devlet’e Yeni Özellik Geldi! Artık Daha Kolay Olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı milli parklar ziyaretlerinde yapılan HGS geçişlerinde, yasal süresi dolmadan tahsil edilmemiş geçişler ve ihlalli geçiş bilgileri artık e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Böylece vatandaşlar, milli parklara ait ödenmemiş geçiş ücretlerini ve ihlal durumlarını kolayca öğrenebilecek.

KİRA SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ

E-Devlet'e eklenen bu özellik sayesinde, mal sahibi veya hissedar olduğunuz taşınmazlar için kira sözleşmesi oluşturabilir ya da kiracı veya kefil olarak hazırlanmış sözleşmelere onay verebilirsiniz. Ancak bu hizmet yalnızca bireysel kullanıcılar için geçerli olup, tüzel kişilerin dahil olduğu işlemleri kapsamıyor.