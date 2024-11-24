e-Devlet’e Yeni Özellik Geldi! Artık Daha Kolay Olacak
E-Devlet, her geçen gün yeni hizmetlerle vatandaşlara daha kapsamlı ve pratik çözümler sunmaya devam ediyor. Son yapılan güncellemelerle birlikte Kira Sözleşmesi İşlemleri, Çocuğunuz Adına Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Milli Park İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama ve Yarım Çalışma Ödeneği Başvurusu gibi önemli işlemler artık e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. İşte platforma eklenen yeni özelliklerin detayları…
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı milli parklar ziyaretlerinde yapılan HGS geçişlerinde, yasal süresi dolmadan tahsil edilmemiş geçişler ve ihlalli geçiş bilgileri artık e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Böylece vatandaşlar, milli parklara ait ödenmemiş geçiş ücretlerini ve ihlal durumlarını kolayca öğrenebilecek.
KİRA SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ
E-Devlet'e eklenen bu özellik sayesinde, mal sahibi veya hissedar olduğunuz taşınmazlar için kira sözleşmesi oluşturabilir ya da kiracı veya kefil olarak hazırlanmış sözleşmelere onay verebilirsiniz. Ancak bu hizmet yalnızca bireysel kullanıcılar için geçerli olup, tüzel kişilerin dahil olduğu işlemleri kapsamıyor.
YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU VE SORGULAMA
Yarım çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını artık e-Devlet üzerinden yapabilecek. Ayrıca başvuru durumu ve ödeme planı gibi bilgilere de kolayca erişilebilecek. Bu hizmet, ödeneğe başvuru sürecini hızlandırmayı ve takibi kolaylaştırmayı hedefliyor.
ÇOCUĞUNUZ ADINA ARAÇ PLAKASINA YAZILAN CEZA SORGULAMA
18 yaşından küçük çocuklarınızın adına kayıtlı araçların plakasına yazılan trafik cezalarını e-Devlet üzerinden sorgulamanız mümkün. Hizmet, son bir yıl içerisinde yazılmış ceza bilgilerini kapsıyor ve ailelerin bu tür durumları kolayca takip etmesine olanak tanıyor.
E-Devlet’in sunduğu bu yenilikler, vatandaşların hem zamandan tasarruf etmesini hem de işlemlerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapmasını sağlıyor.