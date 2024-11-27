Londra'da Kürt Toplum Merkezi'ne Polis Baskını: 6 Gözaltı

Londra’da Kürt Toplum Merkezi’ne yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Toplum merkezindeki incelemenin 2 hafta sürebileceği bildirildi.

Londra'da Kürt Toplum Merkezi'ne Polis Baskını: 6 Gözaltı

Londra Metropolitan Polisi, Terörle Mücadele Müdürlüğünün bu sabah Londra'daki farklı adreslere operasyon düzenlediğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 2'si kadın, 6 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Londra'daki 8 adreste de arama başlatıldı, aranan adresler arasında Londra'nın kuzeyindeki Haringey bölgesindeki Kürt Toplum Merkezi de yer alırken polis, toplum merkezindeki incelemenin 2 hafta sürebileceğini bildirdi.

Londra Polisi, aramaların yapıldığı adreslerin çevresinin yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bilgisini de paylaştı. Arama yapılan bölgelerde polisin ve devriye sayısının artırılacağı da kamuoyuna duyuruldu.

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Kaynak: AA

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