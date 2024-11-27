İstanbul’da Terör Operasyonu, 14 Gözaltı

İstanbul’da terör örgütleri IŞİD ve DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltı alındı.

İstanbul’da Terör Operasyonu, 14 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütü adına para veya yardım toplama, toplanan paraların dağıtımı ve para gönderme faaliyetlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen 9 şüpheli; DHKP-C silahlı terör örgütü adına kamu araçlarının kaçırılması ve şiddet eylemlerinde kullanılması, açık alan eylemlerinin organize edilmesi eylemlerine iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler ile örgütün sözde İstanbul, Sarıgazi Alan sorumlusu olduğu belirlenen 4 şüpheli tespit edildi.

İstanbul’da Terör Operasyonu, 14 Gözaltı - Resim : 1

TOPLAM 14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: AA-İHA

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