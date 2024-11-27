Beşiktaş Karıştı, Hasan Arat Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Beni Yollamak İçin...'

Beşiktaş'ta art arda gelen istifa ve görevden almaların ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. Beşiktaş tarafından saat 15.05'te Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir."

"HERKES BENİ YOLLAMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ"

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'deki görevinden istifa eden Hasan Arat açıklamalarda bulundu.

- Bir saat içinde olanları gördünüz. Herkes beni yollamak için baya bir mücadele etti.

"KİMSE BEŞİKTAŞ İLE UĞRAŞMASIN"

- Kimse Beşiktaş ile uğraşmasın. Elinizi çekin! Gelirler Mayıs ayında aday olurlar. Whatsapp gruplarında, sosyal medyada Beşiktaş'ı ve benim idarecilerimi rencide edecek 2015 öncesi taktiklere başvurmasınlar. Herkes kendine gelsin!

- Sportif olarak başarılı olmadığımızın farkındayız. Sportif nedenle kalkışmaya eğer ifadesini bile kullanmaya yeltenenler karşısında bizi ve Beşiktaş camiasını bulur. Beşiktaş camiası, kalkışma yapılacak yer değildir.

"KULÜBÜNÜZE SAHİP ÇIKIN BEŞİKTAŞLILAR"

- Burası Atatürk'ün kulübüdür, burası her türlü mücadeleyi verir. Kulübünüze sahip çıkın Beşiktaşlılar, bu insanlar ortaya çıkar bu işleri yaparlar sahip çıkmazsanız. Yarın akşam önemli bir maçımız var. Avrupa'da önemli bir maçtır. Bu maç, milli bir maçtır. Bu sarsıntılar, bu maç öncesi neden yaşandı diyebilirsiniz? Sarsıntılar, gereken yerlere mesajı verir. Hocamızla da konuştuk. Bu mücadeleden iyi ayrılmak istiyoruz dedik.

"TARAFTAR İSTEMEDİĞİ AN BİR DAKİKA DURMAYIZ"

- Sporda her türlü netice vardır. Biz gönüllü olarak buradayız. İşimizden aşımızdan eşimizden fedakarlık yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımı rencide edecek, iftira atacak insanlara fırsat vermeyin. Yöneticiler hata yapabilir. Önemli olan ahlaksızlık yapmamalarıdır. Hata oyuncu seçiminde olur. İyi yapmaya çalıştığımız müddetçe doğru yöneteceğimize inanıyoruz. Kararını da Beşiktaş genel kurulu verir. Beşiktaş'ın sahibi Beşiktaş taraftarıdır. Başkaları heveslenmesin. Beşiktaş taraftarı istemediği anda 1 dakika durmayız. Herkes bunu bilsin. Ben bu kulübün içinden yetiştim. Taraftarımın istemediği yönetici olmam. Beşiktaş taraftarıyla kimse uğraşmasın, Beşiktaş taraftarı gereken dersi verir.

- Yalancı dengelerden kurtulduk, kararımızı aldık. Arkadaşlarımıza güveniyorum.

- İyi zamanlarda herkes çıkar konuşur, başarıda herkes kupanın yanında olmak ister.

- Beşiktaş, zor günleri atlatmasını bilecektir. Camianın birlik ve beraberlik içinde olmasını rica ediyorum. Aranıza giren kötü insanların, yapmaya çalıştığı şeylere fırsat tanımayın.

- İftira atmayın, atarsanız Beşiktaş'a yönetici bulamazsınız.

- Futbol AŞ'deki değişikliğe inandık, tam Ümraniye'de çizmelerin giyilmesi gerektiğine inandık. Hüseyin Bey, bu işi Onur Göçmez, Mete Vardar, Feyyaz Uçar olarak yapacağını söyledik. Onlara güveniyoruz. Gurur duyuyoruz.

"VERECEĞİM KARARI CAMİAM BENDEN ÖĞRENİR"

- Henüz bir karar almadım. Camiamla zamanı gelince ben paylaşırım. Ben camiama açık sözlülükle hareket ettim. Vereceğim kararı camiam, basından değil benden öğrenir. Spor Toto oynamaktan vazgeçin. Ayrılma durumum olursa vedamı yaparım. Oyun oynamam. Spor Totodan vazgeçin, işimize bakalım.

- Beşiktaş'ın kaptanı her zaman her yerde açıklama yapabilir. İsterse kulüpte de yapabilir. (Cumartesi açıklama yapacağını ifade eden Samet Aybaba hakkında)

"2-3 MAÇ İZLEMEKTE FAYDA VAR"

- Göztepe maçının akşamı kendisiyle görüştüm. Çok üzgündü, Beşiktaş tarihindeki en kötü geri dönüşü yaşadı. Bunları anlattım. Ertesi gün tekrar görüşmek istedi, görüştüm. Şu anda yönetimin kararının kendisiyle devam olduğunu ilettim. Vakti geldiğinde karar almaktan çekinmeyiz. Burası bizim şahsi yerimiz değil. Benim gönlüm, önümüzdeki 2-3 maçı iyi izlemenin doğru olacağından yana. Van Bronckhorst ile ilgili kararı Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar verecektir. Her verdikleri kararı da bana haber verirler.

"BEN BEŞİKTAŞ BAŞKANIYIM"

- Bakın spekülasyon yapmayın. Futbolu kenara bıraktınız falan... Beşiktaş Kulübü Başkanı her şeyden sorumludur. Aradan cımbızla laf çekmeye çalışmayın benden. Çocuklarımızı nasıl takip ettiğimi bilseniz şaşırırsınız. Unutmayın, ben Beşiktaş Başkanı'yım.

NE OLMUŞTU?

Dün gece yapılan açıklamayla Brad Friedel ve Samet Aybaba'nın görevden alındığı duyurulmuştu. Sabah saatlerinde önce Asbaşkan Onur Göçmez, ardından yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek istifa etmişti. Göçmez daha sonra istifasını geri çekmişti. Kısa süre önce de medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA-DHA-İHA