Hrant Dink'in Tetikçisi Ogün Samast Hakim Karşısına Çıktı

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

SEGBİS ÜZERİNDEN DURUŞMAYA KATILDI

Ogün Samast, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 5’inci duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi. Samast, duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı. Duruşma ertelendi.

ZAMANAŞIMI TALEP EDİLMİŞTİ

Son duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Ogün Samast ve diğer sanıklar Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz’un 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan yargılandığı davada, zamanaşımı gerekçesiyle düşürülmesini talep etmişti. Mahkeme heyeti, bu talepler doğrultusunda kararını ilerleyen duruşmalarda verecek.

Kaynak: DHA