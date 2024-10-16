DEM Parti İnegöl İlçe Binasına Saldırı

DEM Parti İnegöl ilçe binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. İl Eş Başkanı Deniz Büyük saldırıyı kınarken bu akşam saat 19.00'da saldırıyı protesto edeceklerini duyurdu.

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DEM Parti İnegöl İlçe Binasına Saldırı

DEM Parti İnegöl ilçe binasına gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Kimliği henüz açıklanmayan saldırgan, kamerasını kurarak taşlarla ilçe binasının camlarını kırdı. O sırada ilçe binasının yakınında bulunan partililer tarafından yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, saldırı haberini alan DEM Parti İnegöl İlçe Örgütü yöneticileri ve partililer ilçe binasının önüne gelerek saldırıya tepki gösterdi. İl Eş Başkanı Deniz Büyük, rutin hale getirilen saldırıların organize edildiğini söyleyip geri adım atmayacaklarını vurguladı.

SALDIRI PROTESTO EDİLECEK

Büyük, bugün saat 19.00'da saldırıyı protesto etmek için ilçe binası önünde yapacakları basın açıklamasına destek çağrısında bulundu.

Geçen 5 Mart'ta da aynı bina benzer bir saldırının hedefi olmuştu. Saldırgan bir parti üyesini de baltayla kovalamıştı.

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Kaynak: Mezopotamya Ajansı

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