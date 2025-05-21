İşsiz kaldı, Zengin Oldu: İspanyollar Görüp Peşine Düştü! Şimdi Paraya Para Demiyor

BU YIL HEDEFİ 50 TON KURUTULMUŞ HURMA ÜRETMEK

Aileye ait 50 dönümlük hurma bahçesine ek olarak çevresindeki üreticileri de teşvik eden Saçıkaralı, yakınlarının 20 dönüm daha hurma ekmesine öncülük etti. Bu yılki hedefi ise 50 ton kurutulmuş hurma üretmek.

Kurutulmuş hurmanın kilogramını 100 TL’ye sattıklarını belirten Saçıkaralı, "4 kilo yaş hurmadan sadece 1 kilo kuru hurma elde ediyoruz. Yaş ürün dalında en fazla 5 TL ediyor ama kuru hurmanın değeri çok daha fazla. Ürünümüze talep artıyor, şimdi gözümüz ihracatta" dedi.