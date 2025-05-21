İşsiz kaldı, Zengin Oldu: İspanyollar Görüp Peşine Düştü! Şimdi Paraya Para Demiyor
Adana’da işsiz kaldıktan sonra devlet desteğiyle kendi işini kuran Halime Saçıkaralı, değeri bilinmeyen meyveyi kurutup kilosunu 100 TL’ye satmaya başladı. Küçük bir girişimle çıktığı yolda İspanya’dan bir firmanın ilgisini çekmeyi başaran Saçıkaralı, şimdi paraya para demiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Adana’da işsiz kaldıktan sonra devlet desteğiyle kendi işini kuran Halime Büyükgüzel Saçıkaralı, kurduğu meyve kurutma tesisiyle hem ailesine hem de çevresine ilham veren bir başarı hikayesine imza attı. Kilosu 100 TL’ye kadar çıkan kuru hurmalarla piyasaya yön veren Saçıkaralı, şimdi ihracat hedefiyle yola devam ediyor.
İŞSİZ KALINCA KENDİ İŞİNİ KURUP ZENGİN OLDU
2014 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşmeli memur olarak çalışmaya başlayan Halime Büyükgüzel Saçıkaralı, 2019 yılında sözleşmesi yenilenmeyince işsiz kaldı. Memuriyet sonrasında farklı iş alternatifleri olmasına rağmen, ailesinin yıllardır ürettiği ancak hak ettiği değeri bulamayan Trabzon hurmasına katma değer kazandırma fikrine odaklandı.
SADECE 145 BİN TL HİBE DESTEĞİYLE TESİS KURDU
KOSGEB’in girişimcilik eğitimlerine katılan Saçıkaralı, hazırladığı meyve kurutma tesisi projesiyle 145 bin TL hibe almaya hak kazandı. Adana’nın kırsalında yer alan Malıhıdırlı Mahallesi’nde kurduğu küçük tesiste üretime başladı.
İlk yılında 3 ton hurma kurutan Saçıkaralı, ürünlerini Tarım Kredi Kooperatif Market’lerinde satışa sundu. Takip eden yıllarda kapasitesini artırarak 15 tona ulaştı ve ürünleri ulusal zincir marketlerin raflarında yer buldu.
BU YIL HEDEFİ 50 TON KURUTULMUŞ HURMA ÜRETMEK
Aileye ait 50 dönümlük hurma bahçesine ek olarak çevresindeki üreticileri de teşvik eden Saçıkaralı, yakınlarının 20 dönüm daha hurma ekmesine öncülük etti. Bu yılki hedefi ise 50 ton kurutulmuş hurma üretmek.
Kurutulmuş hurmanın kilogramını 100 TL’ye sattıklarını belirten Saçıkaralı, "4 kilo yaş hurmadan sadece 1 kilo kuru hurma elde ediyoruz. Yaş ürün dalında en fazla 5 TL ediyor ama kuru hurmanın değeri çok daha fazla. Ürünümüze talep artıyor, şimdi gözümüz ihracatta" dedi.
İSPANYOLLAR GÖRÜP PEŞİNE DÜŞTÜ
Geçtiğimiz yıl ürünlerinin zincir marketlerde dikkat çektiğini anlatan Saçıkaralı, İspanya’dan bir firmanın ilgisini çekmeyi başardı. Saçıkaralı, "Market raflarında ürünümüzü gören İspanyol firma bizimle iletişime geçti. Numune gönderdik, çok beğenildi. Ay sonunda bizi ziyaret etmeye geliyorlar" sözleriyle heyecanını dile getirdi.
Sadece hurma ile sınırlı kalmayan Saçıkaralı, tesiste elma, çilek, portakal gibi meyvelerin de kurutmasını yapıyor. Ayrıca Trabzon hurmasından sirke, lokum gibi katma değerli yeni ürünler üretme yönünde Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor.
ŞİMDİ PARAYA PARA DEMİYOR
Bugün 5 kişiye istihdam sağlayan tesis, bölgedeki kadın girişimciliğine örnek teşkil ediyor. Halime Büyükgüzel Saçıkaralı'nın babası Salim Büyükgüzel ise "Kızım sayesinde yaş hurmadan neredeyse para kazanamazken şimdi kuru hurmayla ciddi gelir elde ediyoruz" diyerek kızının başarısını gururla anlattı.