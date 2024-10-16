Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edecek: Tarih Belli Oldu

Çözüm süreci tartışmaları sürerken CHP lideri Özgür Özel’in HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edeceği öğrenildi. Özel'in Demirtaş'ı ziyaret edeceği tarihin ise 21 Ekim olması bekleniyor.

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Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edecek: Tarih Belli Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yapacağı beş günlük ziyaretinden önce Selahattin Demirtaş’la cezaevinde bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.

Özel'in, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinin 21 Ekim Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.

ÖZGÜR ÖZEL, DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK

Medyascope Diyarbakır Temsilcisi Ferit Aslan‘ın edindiği bilgiye göre CHP lideri, yaklaşık sekiz yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek.

Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edecek: Tarih Belli Oldu - Resim : 1

Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri bu ziyaret için Adalet Bakanlığı ile iletişime geçerek, ziyaret için başvuruda bulundu.

CHP lideri Özel’in, Demirtaş’la görüşmesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yapacağı beş günlük geziden önce yapılması bekleniyor.

Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edecek: Tarih Belli Oldu - Resim : 2

DEM PARTİ DE DEMİRTAŞ'A GİDECEK

Çözüm süreci tartışmaları devam ederken Selahattin Demirtaş’ı 17 Ekim Perşembe günü Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ziyaret edecek.

DEM Parti’nin Eş Genel Başkanları, bugün (16 Ekim) Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’a gidecek.

Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edecek: Tarih Belli Oldu - Resim : 3

Kaynak: MedyaScope

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