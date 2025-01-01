Deprem Kentinde Haluk Levent’ten Gönülleri Fetheden Hareket! Minik Ahmet’in Hayali Gerçek Oldu

Hatay’ın Defne ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Ahmet Kazar, ünlü sanatçı Haluk Levent ile aynı sahneyi paylaşma hayalini gerçekleştirdi. Minik yetenek, yeni yıl konserinde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

MÜZİĞE KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI

Defne ilçesinde 4. sınıf öğrencisi olan Ahmet Kazar bateri, gitar ve saz gibi enstrümanları çalmayı öğrendi. Aldığı eğitimlerle yeteneğini geliştiren minik sanatçıya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı darbuka hediye etti.

YENİ YIL KONSERİNDE HAYALİNE KAVUŞTU

En büyük hayali, Haluk Levent ile aynı sahnede şarkı söylemek olan minik Ahmet’in hayali yeni yılda gerçek oldu. Haluk Levent, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi Kültür Sanat Çarşısı’nda verdiği konserde Ahmet Kazar’ı sahneye davet etti. İkili, “Yandırdın Kalbimi Aman” şarkısını birlikte seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

“SAHNEDE OLMAK HARİKA BİR HİS”

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Ahmet Kazar, şunları söyledi: Haluk Levent’le aynı sahnede şarkı söylemek benim en büyük hayalimdi. Sahnede olmak çok güzel hissettirdi. İçimdeki duyguları seyircilere en iyi şekilde göstermek istedim ve bunu başardım. Haluk Levent önce sahneyi bana bıraktı, ardından birlikte şarkı söyledik. Bu benim için harika bir deneyim oldu. Yeni yıla güzel bir başlangıç yaptım ve umarım yıl boyunca güzellikler devam eder.

Kaynak: İHA