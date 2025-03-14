Haluk Levent Gençlik Merkezi İçin Protokol İmzalandı

Hatay'ın Hassa ilçesine AHBAP derneği tarafından yapılması planlanan gençlik merkezi anlaşmaya varıldı. Gençlik Merkezi için Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve sanatçı Haluk Levent arasında protokol imzalandı.

Son Güncelleme:
Haluk Levent Gençlik Merkezi İçin Protokol İmzalandı

AHBAP Derneğiyle, Hatay Valiliği arasında Hassa ilçesi Dervişpaşa Mahallesi'ne yaptırılacak olan gençlik merkezi için protokol imzalandı.

Haluk Levent Gençlik Merkezi İçin Protokol İmzalandı - Resim : 1Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent arasında gerçekleşen imza töreniyle "Gençlik Merkezi Yapım Protokolü" hayata geçti.

BM'den Haluk Levent'e 'Gazze' TeşekkürüBM'den Haluk Levent'e 'Gazze' TeşekkürüDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Haluk Levent Hatay
Son Güncelleme:
Çorum'da Gıda Fabrikasında Korkutan Yangın: 7 Kişi Dumandan Etkilendi Çorum'da Gıda Fabrikasında Korkutan Yangın
Bursa'da Dehşet: Arkadaşları Tarafından Kurşun Yağmuruna Tutuldu Bursa'da Dehşet: Arkadaşları Tarafından Kurşun Yağmuruna Tutuldu
Apple'da Büyük Güvenlik Açığı! 1,5 Milyar Cihaz Risk Altında: Iphone'u Olanlar Hemen Bunu Yapsın Apple'da Büyük Güvenlik Açığı! 1,5 Milyar Cihaz Risk Altında: Iphone'u Olanlar Hemen Bunu Yapsın
Apple Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor! iPhone, iPad ve Mac Tümüyle Değişecek Apple Sahipleri Dikkat! Tümüyle Değişecek
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent Gençlik Merkezi İçin Protokol İmzalandı Haluk Levent Gençlik Merkezi İçin Protokol İmzalandı
Kardeş Payı'nın 'Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever'in Neden Öldüğü Ortaya Çıktı Kardeş Payı'nın 'Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever'in Neden Öldüğü Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Zenginleri Listesi Değişti: Zirvedeki İsmin Serveti Dudak Uçuklattı Türkiye'nin En Zenginleri Listesi Değişti: Zirvedeki İsmin Serveti Dudak Uçuklattı
Dizilerin Bölüm Başı Maliyeti Ortaya Çıktı: İşte En Pahalı ve En Ucuz Dizilerin Dudak Uçuklatan Bütçeleri Dizilerin Bölüm Başı Maliyeti Ortaya Çıktı: İşte En Pahalı ve En Ucuz Dizilerin Bütçeleri
Türkiye'nin 81 İlinde SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! O Bankadan Rekor Promosyon Ödemesi, Tam 25 Bin Lira Verecek Türkiye'nin 81 İlinde SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! O Bankadan Rekor Promosyon Ödemesi