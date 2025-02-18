BM'den Haluk Levent'e 'Gazze' Teşekkürü

Ünlü şarkıcı ve kurucusu olduğu AHBAP derneğinin Başkanı Haluk Levent, İstanbul'da verdiği konserin gelirini Gazze yardım fonuna bağışlayacağını duyurmuştu. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Haluk Levent'e bu davranışı için teşekkür etti.

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BM'den Haluk Levent'e 'Gazze' Teşekkürü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, X hesabından yaptığı paylaşımda, Haluk Levent'in 14 Şubat'ta yayımladığı "30 Nisan'da İstanbul'da konser vereceğini ve bunun tüm gelirini BM bünyesindeki Gazze yardım fonuna bağışlayacağını" belirten mesajını alıntıladı.

BM'den Haluk Levent'e 'Gazze' Teşekkürü - Resim : 1

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İnsani İşler Koordinasyon Ofisini (OCHA OPT) etiketlediği paylaşımında Fletcher, "Haluk Levent'e, OCHA OPT'nin Gazze halkını desteklemek için kurduğu insani yardım fonuna sesini ve platformunu kullanarak destek verdiği için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Sanatçı Haluk Levent, 30 Nisan'da İstanbul'da vereceği konserin tüm gelirini, BM bünyesindeki Gazze yardım fonuna bağışlayacağını açıklamıştı.

BM'den Haluk Levent'e 'Gazze' Teşekkürü - Resim : 2

Levent, "Bir şarkıcı olarak, ihtiyaç sahibi Filistinlilere yardım etmenin benim görevim olduğuna inanıyorum. Birlikte hareket edersek çok daha fazlasını başarabiliriz. Dünya çapındaki şarkıcı arkadaşlarımı, özellikle Gazze'de ihtiyaç sahiplerine destek olmamda bana katılmaya teşvik ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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BM'den Haluk Levent'e 'Gazze' Teşekkürü BM'den Haluk Levent'e 'Gazze' Teşekkürü
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