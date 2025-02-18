Bir Uçak Kazası Daha! İniş Sırasında Takla Attı: Yaralılar Var

Son zamanlarda peş peşe yaşanan uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Kanada'da ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağı iniş sırasında takla attı. Feci olayda 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Kanada'nın Ontario eyaletinin başkenti Toronto'da yer alan Toronto Pearson Havalimanı'nda yürekleri ağza getiren bir uçak kazası yaşandı. ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağı, iniş sırasında takla attı.

8 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Havalimanının X hesabından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazanın ardından müdahale ettiği belirtildi.

Bir Uçak Kazası Daha! İniş Sırasında Takla Attı: Yaralılar Var - Resim : 1

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın ters döndüğü ve ekiplerin müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA

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