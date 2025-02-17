Rusya Terör Listesini Güncelledi: 174 Örgüt Terörist Listesine Girdi

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi, terörist ve aşırılıkçılar listesini güncelledi. Buna göre 174 örgütü terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.

Rusya Terör Listesini Güncelledi: 174 Örgüt Terörist Listesine Girdi

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi,n internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine, 174 örgüt eklendi.

Bunlar arasında Özgür Milletler Birliği, Kafkas Birliği Konfederasyonu, Saha Cumhuriyeti Bağımsızlık Hareketi, Özgür Vıborg Hareketi, Sibir Taburu, Yeni Tuva Fonu, Özgür Kuban Hareketi yer aldı. Söz konusu örgütler, milliyetçi ve Rus yönetimine muhalif olmasıyla biliniyor.

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Kaynak: AA

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