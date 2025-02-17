Polonya Ukrayna'ya Asker Göndermeyecek

Polonya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyeceği açıklandı. Polonya Başbakanı Tusk, "Gelecekte bu tür güvenceler sağlamak isteyebilecek ülkelere lojistik ve siyasi destek vereceğiz" dedi.

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Polonya Ukrayna'ya Asker Göndermeyecek

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya’nın Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini açıkladı. Polonyalı lider açıklamasında "Polonya, Ukrayna'yı bugüne kadar yaptığı gibi örgütsel olarak, mali kapasitemiz doğrultusunda, insani ve askeri yardımlarla desteklemeye devam edecek" dedi. Polonya'nın Ukrayna topraklarına asker göndermeyi planlamadığını ifadesini eden Tusk, "Gelecekte bu tür güvenceler sağlamak isteyebilecek ülkelere lojistik ve siyasi destek vereceğiz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin Ukrayna ve Rusya arasında yürütülecek bir süreçte aynı anda yer alması gerektiğine dikkat çeken Tusk, "Polonya bunda pozitif bir rol oynayabilir. Polonya, Ukrayna, AB, ABD, Büyük Britanya ve Norveç gibi Avrupa ülkeleri arasında mümkün olan en yakın iş birliğini sağlanmasından bahsediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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