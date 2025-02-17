Gazze'de Ateşkeste İkinci Perde! Müzakereler Başlıyor

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacak.

Gazze'de Ateşkeste İkinci Perde! Müzakereler Başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un anlaşmanın ikinci aşama görüşmelerinin bu hafta başlayacağını duyurması ile İsrail Başbakanlık Ofisi'nin müzakere heyetinin Kahire'ye gideceğini açıklamasının ilişkili olduğu belirtildi.

İsrail'in kararının ABD baskısı sonucu alınmadığını ifade eden söz konusu yetkili, anlaşmanın sürdürülmesinde bir sorun olmadığını ve bu kapsamda ikinci aşama müzakerelerinin başlayacağını dile getirdi.

ABD ve İsrail'in öncelikli amacının, anlaşmanın birinci aşamasında serbest kalması beklenen sağ 6 esirin salıverilmesini hızlandırmak olduğunu vurgulayan yetkili, söz konusu rehinelerin hafta içi veya cumartesi günü serbest bırakılması için çalışıldığını kaydetti.

Yetkili, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını hayata geçirmek istediklerini belirterek Hamas'ın Gazze Şeridi'nde kalmasına hiçbir koşulda izin verilmeyeceğini öne sürdü.

Kaynak: AA

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