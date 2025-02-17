Azerbaycan 13 Yıl Sonra Suriye’de

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını duyurdu. Azerbaycan, 13 yıl önce Suriye’de iç savaşın başlamasıyla birlikte Şam’daki elçilik faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Son Güncelleme:
Azerbaycan 13 Yıl Sonra Suriye’de

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği’nin 13 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete başladığını açıkladı.

Azerbaycan'ın uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını desteklediği belirtilen açıklamada, şu iki ülke arasındaki dostane ve iş birliğine dayalı ilişkilerin yeni bir aşamaya geçtiği ifade edildi.

İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda ortaklığın geliştirilmesi için yeni fırsatların doğduğu belirtilen açıklamada, Şam Büyükelçiliği’nin Suriye’deki geçiş dönemi hükümeti ile yakın iş birliği yaparak ikili ilişkilerin gelişmesine destek vereceği dile getirildi.

Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile GörüştüBakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile GörüştüGüncel
Avrupa'ya İlk Ziyaret: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Fransa'daAvrupa'ya İlk Ziyaret: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Fransa'daDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Azerbaycan Suriye
Son Güncelleme:
Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor
Zelenskiy Türkiye'ye Geliyor, Tarih Belli Oldu Zelenskiy Türkiye'ye Geliyor, Tarih Belli Oldu
Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş
Eski Basketbolcu Kadına Şiddetten Gözaltına Alındı Eski Basketbolcu Gözaltına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Ankara'da Sendika Binasında Silahlı Saldırı, Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü
Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi! Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi!
Ankara'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 54'e Yükseldi, Onlarca Kişi Yoğun Bakımda Başkentte Sahte İçki Kabusu Büyüyor