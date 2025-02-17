Azerbaycan 13 Yıl Sonra Suriye’de
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını duyurdu. Azerbaycan, 13 yıl önce Suriye’de iç savaşın başlamasıyla birlikte Şam’daki elçilik faaliyetlerini sonlandırmıştı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği’nin 13 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete başladığını açıkladı.
Azerbaycan'ın uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını desteklediği belirtilen açıklamada, şu iki ülke arasındaki dostane ve iş birliğine dayalı ilişkilerin yeni bir aşamaya geçtiği ifade edildi.
İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda ortaklığın geliştirilmesi için yeni fırsatların doğduğu belirtilen açıklamada, Şam Büyükelçiliği’nin Suriye’deki geçiş dönemi hükümeti ile yakın iş birliği yaparak ikili ilişkilerin gelişmesine destek vereceği dile getirildi.
Kaynak: DHA
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