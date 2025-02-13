Avrupa'ya İlk Ziyaret: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Fransa'da

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, göreve gelmesinin ardından ilk kez bir Avrupa'ya ziyaret gerçekleştirdi. Şeybani, Avrupa Birliği (AB) ülkesi Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi.

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Avrupa'ya İlk Ziyaret: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Fransa'da

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ardından ilk kez bir Avrupa Birliği (AB) ülkesini ziyaret etti. Şeybani, Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi. Şeybani, ayrıca Paris’te düzenlenen ve Suudi Arabistan, Türkiye ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin yanı sıra Batılı ülkelerinin bakanlarının katıldığı Suriye konulu konferansa katılacak.

Konferansta, Suriye’nin egemenliğini ve güvenliğini güvence altına alan barışçıl bir geçişi sağlamaya yönelik çabaların ve Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması gibi konular ele alınacak.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Suriye Fransa Paris
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