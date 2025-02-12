Esad'tan Sonra İlk! Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Lideri Şara İle Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'nin yeni yönetimiyle ilk kez temasa geçti. Putin, Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada iki ülkenin ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşmede, Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olma konusundaki kararlılığını bildirdi" denildi.

Kaynak: AA