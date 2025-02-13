İsrail Sebebiyle Gazze'de 22 Radyo İstasyonu Kapandı

İsrail'in 15 aydan fazladır devam eden saldırıları sonucu Gazze'deki 22 radyo istasyonunun merkezlerinin tamamen ya da kısmen yıkıldığı ve yayın yapamadığı açıklandı.

İsrail Sebebiyle Gazze'de 22 Radyo İstasyonu Kapandı

Filistin Medya Forumu, "13 Şubat Dünya Radyo Günü" münasebetiyle Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yerel radyo istasyonlarının geçtiği zorlu döneme dikkati çekti. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023-Ocak 2025 tarihlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 22 radyo istasyonunun merkezlerinin tamamen ya da kısmen yıkıldığı belirtildi.

Gazze'deki söz konusu 22 radyo istasyonunun yayınlarını durdurma mecburiyetinde kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de altyapı yok edildi, akaryakıt temini engellendi, iletişim ve internet hatları bombalandı. İşte tüm bunlar, yerel radyo yayınları başta olmak üzere Gazze Şeridi'nde yayın çalışmalarını olumsuz etkiledi."

İsrail saldırılarında radyo istasyonlarının birçok ekipmanını kaybettiği ve devam eden abluka nedeniyle söz konusu ekipmanların ithal edilemediği belirtilirken radyo istasyonlarının zararının milyonlarca dolar olduğu kaydedildi.

Filistin Medya Forumu, ayrıca İsrail'in Filistin medyasını sistematik olarak doğrudan hedef almasını en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

Kaynak: AA

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