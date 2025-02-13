Cumhurbaşkanı'ndan Pakistan Başbakanı'na Togg Hediyesi: İşte İki Liderin Test Sürüşü Yaptığı Anlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakanlık Binası'nda Şerif'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e 'Ayder' renginde Togg aracı hediye etti. Başbakanlık binası bahçesinde bir süre sohbet eden iki lider, Togg önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

TEST SÜRÜŞÜ YAPTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şerif, teslim töreninde aracın önünde poz verdikten sonra test sürüşü yaptı.

İKİ LİDERE DAHA HEDİYE ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da da Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG hediye etmişti. İki liderin test sürüşü yaptığı anlar kameraya yansırken; İbrahim, Erdoğan'a "Benim sürüşüme güvendiğiniz için şaşırdım" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'da da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya Togg hediye etmişti.

Kaynak: AA-İHA