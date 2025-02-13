ABD’de Neler Oluyor? Bu Kez de Askeri Uçak Çakıldı

ABD’de donanmaya ait savaş uçağı, San Diego Körfezi'ne çakıldı. Uçağın iki pilotu kazadan hemen önce kendilerini fırlatarak sağ kurtuldu.

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ABD’nin California eyaletinde donanmaya ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı San Diego Körfezine denize çakıldı. Uçaktaki iki pilot kaza öncesi kendilerini fırlatarak kazadan sağ olarak kurtulmayı başardı.

ABD’de Neler Oluyor? Bu Kez de Askeri Uçak Çakıldı - Resim : 1

ABD Sahil Güvenliği, pilotların suya düşmelerinin ardından bir dakika içerisinde kurtarıldığını belirtirken, pilotları bir balıkçı teknesinin sudan çıkararak ABD Gümrük ve Sınır Koruma Hava ve Deniz Operasyonları’na ait tekneye taşıdığı ifade edildi.

Kazanın nedeni henüz tespit edilemezken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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