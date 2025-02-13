Gazze'den İsrail'e 'Yardım Engeli' Tepkisi

Gazze'deki Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, İsrail' e ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle tepki gösterdi. Sevabite, gerekli insani yardımın Gazze Şeridi'ne girmesinin geciktirildiğini vurguladı.

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Gazze'den İsrail'e 'Yardım Engeli' Tepkisi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek gerekli insani yardımın Gazze Şeridi'ne girmesini geciktirerek engellediğini söyledi. Sevabite, "İşgalci İsrail özellikle insani yardım taşıyan tırların Gazze'ye ulaştırılması konusunda sorumluluklarından kaçmaya devam ediyor." dedi.

İsrail'in Hamas ile yapılan ateşkes kapsamındaki insani protokole uymadığını söyleyen Sevabite, protokol kapsamında günlük 600 tır insani yardım girmesi gerektiğini ancak İsrail'in bu süreci yavaşlattığını ifade etti.

Sevabite, "İsrail'in soykırım savaşı sonucunda altyapının geniş çaplı tahrip edilmesi sebebiyle Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarı büyük ihtiyacı karşılamaya yetmiyor." dedi.

İsrail'in gerekli yardım girişlerini aksattığını hatırlatan Sevabite, "Evini kaybeden yaklaşık 250 bin kişi için konteyner ev ve çadır ihtiyacının yanı sıra Gazze halkı, yeniden inşa için acil bir şekilde inşaat malzemeleri ve enkaz kaldırma ekipmanlarına ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

BARINACAK YER YOK

Sevabite, "60 bin konteyner ev ile 200 bin çadırın girişini kapsayan anlaşmaya rağmen bu yardımlar yeterli düzeyde ulaştırılmadı. Bu sebeple binlerce aile barınacak bir yer bulamıyor." şeklinde konuştu.

Ulaştırılan yardımların ihtiyaca yönelik olmadığını aktaran Sevabite, "Un, yağ, pirinç, ameliyathaneler için oksijen tankı veya elektrik ihtiyacına yönelik yardımlar yerine bazı tırlarda çikolata, gazlı içecek veya kullanılmaz haldeki zarar görmüş eşyalar görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevabite, "İşgalci İsrail'in gerçek sükunete yol açacak herhangi bir anlaşmayı uygulamada ciddi olmadığını her geçen gün kanıtlayan tutumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

İsrail'in sistematik bir şekilde uzlaşmamayı sürdürdüğünü söyleyen Sevabite, "Bu durum uluslararası çabaların açıkça göz ardı edilmesi ve saldırıların çeşitli biçimlerde sürdürülmesidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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