Eski Basketbolcu Kadına Şiddetten Gözaltına Alındı

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'in yardımcı koçu, eski basketbolcu Darrell Armstrong, kız arkadaşını darp ederek silahla tehdit etti. Armstrong gözaltına alınırken kulüp, yasal süreç bitine kadar koçun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Eski Basketbolcu Kadına Şiddetten Gözaltına Alındı

ABD'nin profesyonel basketbol ligi NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'in yardımcı koçlarından, eski basketbolcu Darrell Armstrong bir kadına şiddet olayıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz cumartesi günü bir kadına silah doğrultup onu vurmakla tehdit ettiği ve darp ettiği belirtilen 56 yaşındaki Armstrong gözaltına alındı.

Polis, Armstrong'un kız arkadaşı olarak tanımladığı kadının saldırıya uğradıktan sonra ailesini ve polisi aramak için olay yerinden ayrıldığını bildirdi. Armstrong ile kadın arasında, adamın başka bir kadından mesaj alması üzerine kavga çıktığı öne sürüldü.

Eski Basketbolcu Kadına Şiddetten Gözaltına Alındı - Resim : 1

KULÜPTEN UZAKLAŞTIRILDI

Dallas Mavericks'ten yapılan açıklamada, "Bir çalışanımızın karıştığı söylenen olayı ciddiye alıyoruz. Bu kişi yasal işlemler sonuçlanana kadar idari uzaklaştırma" almıştır" denildi.

Kulüp, yasal süreç tamamlanana kadar konuyla ilgili başka bir yorum yapmaktan kaçınacaklarını belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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