Zelenskiy Türkiye'ye Geliyor, Tarih Belli Oldu

Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına dair dünya genelinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

RUSYA-UKRAYNA CEPHESİNDE SICAK GELİŞMELER

Trump, bu görüşmenin ardından iki liderin de barış istediğini ifade ederken, kısa süre içerisinde Putin ile bir araya gelebilecekleri mesajını vermişti. Bu gelişmenin ardından Kremlin kaynakları yarın Suudi Arabistan'da ABD ve Rusya heyetlerinin görüşeceğini duyururken sıcak bir gelişme de Ukrayna cephesinde yaşandı.

ZELENSKİY YARIN TÜRKİYE'DE

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.

Zelenskiy'nin daha sonra ABD-Rusya zirvesinin gerçekleşeceği Suudi Arabistan'a gideceği öğrenirken Ukrayna liderinin yarınki zirveye davet edilmediği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi