Zelenskiy'den Flaş ABD İtirafı: ABD Olmazsa...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD'li NBC News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesinde ve savaş sonrası dönemde ABD'nin askeri desteğinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Zelenskiy, ABD'nin desteği olmadan Ukrayna'nın hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu belirtti.

Zelenskiy'den Flaş ABD İtirafı: ABD Olmazsa...

Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında gerçekleştirilen röportajın yayınlanan bölümünde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın mevcut durumda Rusya'nın işgalini püskürtme çabalarında ve savaşın sona ermesinin ardından ABD'nin askeri desteği olmadan ayakta kalmasının "çok zor" olacağını ifade etti.

Zelenskiy, "Muhtemelen çok, çok, çok zor olacak ve tabii ki tüm zor durumlarda bir şansınız var. Ancak ABD’nin desteği olmadan hayatta kalma şansımız çok düşük. Bunun çok önemli, (ABD’nin yardımının) kritik olduğunu düşünüyorum. Amerikan desteği olmadan Rusya’ya karşı savaşmayı düşünmek istemiyorum. Stratejik ortak olmayacağımızı düşünmek istemiyorum" dedi.

Zelenskiy'den Flaş ABD İtirafı: ABD Olmazsa... - Resim : 1

'PUTİN'İN İSTEDİĞİ ŞEY...'

Ukrayna lideri, ABD'nin askeri desteğini sürdürmemesi halinde, Ukrayna'nın gelecekte Rusya'nın farklı bir büyük saldırısına maruz kalabileceğini belirtti. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere masasına savaşı sona erdirmek için değil, Rusya'ya yönelik bazı uluslararası yaptırımların kaldırılmasını ve Rus ordusunun yeniden toparlanmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşması elde etmek için gelmek istediğini savundu.

Zelenskiy, "Gerçekten istediği bu. Ateşkesle, duraklamak, yeniden hazırlanmak, eğitmek ve bazı yaptırımları kaldırmak istiyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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