'Sevgililer Günü' Katliamı Planı Ortaya Çıktı

ABD'de lise öğrencisi gencin korkunç planı ifşa oldu. 18 yaşındaki kızın Sevgililer Günü'nde lisede toplu katliam gerçekleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. "Cinayet işlemek için komplo kurmak" ve "terör tehdidinde bulunmak" ile suçlanan Trinity Shockley tutuklandı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
'Sevgililer Günü' Katliamı Planı Ortaya Çıktı

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Trinity Shockley hakkında FBI'a bir ihbarda bulunuldu. Shockley'nin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 12. sınıf öğrencisi olduğu Mooresville Lisesi'nde toplu bir silahlı saldırı gerçekleştirmeyi planladığı iddia edildi.

'BİR YILDIR PLANLIYORDUM'

Durumu bölge polisine bildiren FBI'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, Shockley'nin kurşun geçirmez bir yelek sipariş ettiğini tespit etti. Shockley'nin, 14 Şubat 2018'de Florida'daki Marjorie Stoneman Douglas Lisesi'nde 17 kişinin öldüğü bir toplu katliam gerçekleştiren Nikolas Cruz'a "hayranlık duyduğu" da iddia edildi. Ayrıca Shockley'in Snapchat'ten gönderdiği bazı mesajlarda "Bunu bir yıldır planlıyordum" sözleriyle, silahlı saldırı planını gösteren ifadelere yer verdiği belirlendi.

'Sevgililer Günü' Katliamı Planı Ortaya Çıktı - Resim : 1

NOT DEFTERİ ELE GEÇİRİLDİ

Shockley'nin evi için 12 Şubat'ta arama emri çıkartan yetkililer, yatak odasında Cruz ve diğer toplu katliamcıların resimlerini ve şiddet içeren çizimler ile “öldür”, “patlat” ve “ÖL ÖL ÖL” kelimelerinin yazılı olduğu bir not defterini ele geçirdi. Yeminli ifadede Shockley'nin zorbalık mağduru olduğunu iddia ettiği ve akıl sağlığı tedavisi görmek istediğini ancak bunun reddedildiğini söylediği belirtildi.

Mooresville Lisesi, 18 yaşındaki öğrencinin tutuklandığını doğrulayarak kendisinin okula geri dönmeyeceğini bildirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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