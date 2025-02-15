Peru'da Köprü Çöktü! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var

Peru'da meydana gelen köprü faciasında iki katlı otobüs ve bir otomobil nehre düştü. Meydana gelen olay sonucunda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Peru’da bir köprünün çökmesiyle adeta felaket yaşandı. İki katlı otobüsle bir otomobil nehre düşerken, olay sonucu 2 kişinin öldüğü, 41 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Peru'da Köprü Çöktü! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

Facianın meydana geldiği anda 50'den fazla yolcunun bulunduğu iki katlı otobüs ve bir otomobil nehre düştü. Facia bölgesine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Peru'da Köprü Çöktü! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 2

Çalışmalarda otobüs şoförü ve 1 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı, 41 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kuzeydeki liman kenti Chimbote'den yola çıkan otobüs, başkent Lima'ya gidiyordu.
1960'lı yıllarda otoyol üzerinde inşa edilen köprünün çökme nedeni bilinmiyor.
Ulaştırma Bakanlığı'na göre And Dağları'nda bulunan ülkede 2023 yılında trafik kazalarında 3 bin 138 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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