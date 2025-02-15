ChatGPT de mi Elon Musk'a Satılıyor? Karar Belli Oldu

Dünyada en çok kullanılan yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI firmasının da ABD'li iş insanı Elon Musk'a satılacağı öne sürülmüştü. SpaceX, Tesla ve sosyal medya platformu X'in sahibi olan Musk'ın bir sektörde daha tekel olacağı konuşulmaya başlandı.

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Musk'ın böyle bir teklif sunduğunu doğruladı. X sosyal medya platformundan açıklama yapan Taylor, "OpenAI satılık değildir, yönetim kurulu Musk'ın rekabeti bozmaya yönelik son girişimini oy birliğiyle reddetti" dedi.

NE OLMUŞTU?

Elon Musk liderliğindeki yatırımcı grubunun, yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI firmasını satın almak için yaklaşık 97,4 milyar dolar değerinde bir teklif sunduğu iddia edilmişti.

Diğer yandan, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, X hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddialara yanıt vererek, "Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz" demişti.

Kaynak: AA