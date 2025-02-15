Göreve Geldi, 10 Bin Kişiyi işten Çıkardı: Trump ve Elon Musk’tan İstihdama Neşter

Getirdiği gümrük vergileri ile tüm dünyayı ticari belirsizliğe iten ABD Başkanı Donald Trump ve Danışmanı Elon Musk ABD bürokrasini radikal bir şekilde azaltma konusunda adımını attı. Bu kapsamda Cuma günü İçişleri, Enerji, Gaziler İşleri, Tarım ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri departmanlarındaki 9500’den fazla çalışanın işlerine son verildi.

VERGİ MEMURLARI DA NASİBİNİ ALDI

Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki deneme süresindeki çalışanların neredeyse yarısının işten çıkarıldığını söyledi. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD Ormancılık Hizmetleri yaklaşık 3.400 yeni işe alımı işten çıkarırken, Ulusal Park Hizmetleri yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkarıyor.

Konuya aşina iki kişi, vergi toplayan Gelir İdaresi'nin önümüzdeki hafta binlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlandığını söyledi. Bu hamle, Amerikalıların gelir vergisi beyannamelerini vermeleri için 15 Nisan'daki son tarihten önce kaynakları sıkıştırabilir.

Diğer harcama kesintileri, hayati hizmetlerin tehlikede olduğu yönünde endişelere yol açtı. Orman yangınlarının Los Angeles'ı harap etmesinden bir ay sonra, kesintilerden etkilenen kuruluşlara göre federal programlar mevsimlik itfaiyecileri işe almayı bıraktı. Eleştirmenler, Trump'ın başkanlığında olağanüstü bir etki toplayan dünyanın en zengin kişisi Musk'ın kaba kuvvet yaklaşımını sorguladılar.

Kaynak: Haber Merkezi