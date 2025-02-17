Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan bilirkişi soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede İmamoğlu hakkında 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Olayın ardından bugün açıklama yapan İBB Başkanı, kendisine bir kumpas hazırlandığını söyleyerek, "Beni siyasette devre dışı bırakma çabası gösteren kişi belli. Sayın Cumhurbaşkanı" dedi.

Fahrettin Altun

İmamoğlu'na iktidar kanadından ilk tepki Türkiye Cumhurbaşkanlığı Medya ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargının bağımsız olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftira atıldığını savundu. Muhalefetin millete hizmet edemeyip kirli oyunlar oynadığını ve "Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa" dediğini iddia eden Altun, "Siyasi hayatı ve mücadelesi yarım asra yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımızı bu tip iftiralarla yıpratmaya çalışmak ne size bir şey kazandırır ne de milletimize" ifadelerini kullandı.

Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 17, 2025

ALTUN: ERDOĞAN'IN KARŞISINDA İP GİBİ DİZİLDİNİZ

İktidarın 2023 seçimlerini kazandığını hatırlatan İletişim Başkanı, "İp gibi dizilip karşısında konumlandığınız Recep Tayyip Erdoğan hepinizi birden sandıkta net bir şekilde mağlup etmiştir. Kendini millete hizmete adamış ve gece gündüz bu uğurda çalışan bir siyasetçiye, bütün mücadelelerini milletiyle birlikte vermiş bir lidere, Sayın Cumhurbaşkanımıza saçma sapan ithamlar yöneltenlerin önce Recep Tayyip Erdoğan’ı iyice okumalarını, anlamalarını, nihayetinde gerçekleri görüp bu hatalarından dönmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Murat Ongun

ONGUN: İP GİBİ DİZİLENLERİ MİLLET GÖNDERDİ

Fahrettin Altun'un çıkışının ardından İBB Danışmanı Murat Ongun'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Altun'un "ip gibi dizilmek" ifadesine tepki göstererek "Bu ülkede erdemli, vatansever yöneticiler sadece Yüce Türk Milleti'nin önünde hizmet için dizilir" ifadelerine yer verdi.

Bu ülkede erdemli, vatansever yöneticiler sadece Yüce Türk Milleti'nin önünde hizmet için dizilir. 2024 yerel seçimlerinde millet muhataplarına gerekli cevabı çok güçlü bir şekilde vermiş, İstanbul'da "ip gibi dizilen" bütün kabine üyelerini de Ankara'ya geri göndermiştir.



İBB… — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 17, 2025

Muhalefetin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'deki zaferini işaret eden Murat Ongun, "Millet muhataplarına gerekli cevabı çok güçlü bir şekilde vermiş, İstanbul'da "ip gibi dizilen" bütün kabine üyelerini de Ankara'ya geri göndermiştir" dedi.

'NEZAKET GÖSTERMEYENE HADDİNİ BİLDİRİRİZ'

Ongun, İmamoğlu'na yönelik ifadelerin "haddini aştığını" söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidar partisine karşı 4 kez açık ara farkla seçim kazanmış, milyonlarca vatandaşımızın gönlüne girmiş, seçilmiş bir siyasetçidir. Siyasetçiler, kendileri gibi seçimle göreve gelen insanlara yönelik eleştiriler yapabilirler. Kimse bundan ari değildir. Bu eleştirilere siyasi muhattapları istediği tonda yanıt verebilir. Kamu görevlisi siyasilerin atadığı görevliler ise siyasetçilere yanıt verirken asgari nezaketi göstermek zorundadır. Bu nezaketi göstermeyen kişilere had bildirmek bizim için “öksüze kaftan giydirmek” kadar değerlidir. Sayın İmamoğlu’na dönük haddini aşan ifadeler kullanan şahıs ya da şahısların, oturdukları makamın ağırlığı ve o makamların olgunluğu çerçevesinde hareket etmesini bekler, saygısız ifadelerin tekrarlanmamasını temenni ederiz."

Kaynak: Haber Merkezi