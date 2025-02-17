DEM Parti İmralı Heyetinden Erbil’de Kritik Temas, Neçirvan Barzani ile Görüştüler

Erbil’de kritik temaslara bulunan DEM Parti İmralı heyet üyeleri dün, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile görüşme gerçekleştirmişti. Heyet bugün de ziyaretlerine devam ederek, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Sayın Neçirvan Barzani ile görüştü.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Erbil Valisi Umed Xoşna, barış sürecini desteklediklerini belirtti.

“Türkiye'deki barış sürecinin daha iyi ve umutlu geçeceğini umuyoruz” diyen Xoşna, heyetin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajlarını da kendilerine ilettiğini ifade etti.

'BARZANİ İLE SEVİNÇLE SOHBET ETTİK'

DEM Parti İmralı heyeti adına açıklama yapan DBP Eş Genel Başkanı Keskin, “Başkan Barzani ile görüştük. Kürt halkının bu toplantıya dair büyük bir umudu ve beklentisi vardı. Bir saat kırk beş dakika boyunca coşkuyla, mutlulukla, sevinçle sohbet ettik, görüşmemiz kardeşlik duyguları etrafında gerçekleşti” dedi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Kürt meselesini savaş ve çatışma zemininden çıkarıp demokrasi, hukuk ve Kürt halkının haklarının tanınması zeminine oturtmak istediğini belirtti.

SIRADA TALABANİ VAR

“Kürt halkının ve Ortadoğu halkının umudu, Türkiye'de Kürt sorununun demokrasi ve hukuk temelinde çözülmesidir” diye belirten Keskin, NK Başkanı Sayın Bafil Talabani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkan Yardımcısı Sayın Kubat Talabani ile görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi