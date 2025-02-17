AKP İçinden '28 Şubat'lı TÜSİAD Tepkisi

TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın açıklamaları gündemdeki yerini korurken, AKP içinden bir tepki daha geldi. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "TÜSİAD'ın 28 Şubat'ta ortaya koymuş olduğu yaklaşım, meslek liselerinin önünü tıkamaya, katsayı zulmünü ortaya koymaya dönük yaklaşım Türkiye'ye en az 50 sene maalesef ket vurmuştur, geriye gitmesine vesile olmuştur” dedi.

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AKP İçinden '28 Şubat'lı TÜSİAD Tepkisi

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Aras, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Türkiye’deki birçok olumsuzluğa değinmiş ve sert eleştiriler getirmişti. Aras’ın açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

AKP ve hükümet içinden de TÜSİAD cephesine tepki yağarken, son olarak, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’dan da bir açıklama geldi. Akbaşoğlu, 28 Şubat hatırlatması yaptığı açıklamasında, “Hatırlarsanız o zaman kendilerini kendi isimlendirmeleri ile 'beşli çete' olarak nitelendirmişlerdi. Bunlardan bir tanesi de TÜSİAD idi. TÜSİAD'ın 28 Şubat'ta ortaya koymuş olduğu yaklaşım, meslek liselerinin önünü tıkamaya, katsayı zulmünü ortaya koymaya dönük yaklaşım Türkiye'ye en az 50 sene maalesef ket vurmuştur, geriye gitmesine vesile olmuştur” dedi.

Akbaşoğlu, TÜSİAD’ eleştirilerine yönelik verdiği yanıtta, “TÜSİAD'ın önce bu kötü sicilini temizlemesi buna dair bu yanlışlıklarının düzeltilmesine dönük çok büyük performans sergilemesi lazım ki sonra konuşma imkanı bulabilsin” ifadelerini kullandı.

AKP İçinden '28 Şubat'lı TÜSİAD Tepkisi - Resim : 1

TÜSİAD NEDEN HEDEFTE?

TÜSİAD YİK Başkanı Aras’ın son dönemde artan gözaltı ve tutuklamalardan; teğmenlerin ihracına; Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasından hakkında soruşturma açılan siyasilere kadar pek çok konuya ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Kaynak: ANKA

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