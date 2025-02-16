Soruşturma Başlatılmıştı: TÜSİAD'dan Üst Düzey Toplantı Kararı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, dernek genel kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarını soruşturmaya gerekçe olarak gösterdi.

Ömer Aras hakkında soruşturma başlatılmasının ardından TÜSİAD’ın üst düzey toplantı kararı aldığı iddia edildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk’e konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Orhan Turan, yanlış anlaşılmaları düzeltmek adına yeni açıklama yayımlanacağı bilgisini paylaştı.

Turan, TÜSİAD üyelerinden soruşturmaya ilişkin eleştiri gelmediğini ancak siyasilerin TÜSİAD’ı eleştiren açıklamalarından üzüntü duyulduğunu ifade etti.

Kaynak: Sözcü