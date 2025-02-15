Asgari Ücretlinin Hayallerini Suya Düşüren Hesap! Bir Otomobil İçin Ne Kadar Çalışmak Gerekiyor?

Enflasyon ve döviz kurlarındaki artışla birlikte Türkiye’de vatandaşın otomobil alması neredeyse hayal olurken, ülkelere göre asgari ücret ile otomobil fiyatları karşılaştırıldı. Almanya, İtalya, ABD, Bulgaristan, Çin ve Türkiye’nin karşılaştırıldığı tabloda, ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki fark dudak uçuklattı.

Ekonomim’den Özder Şeyda Uyanık’ın haberine göre, Volkswagen’in hemen her ülkede sattığı en temel model olan Golf’ün fiyatı, Türkiye’de 1 milyon 585 bin 200 TL’den başlarken, ABD’de 31 bin dolar 965 dolar, Almanya’da 28 bin 330 Euro, İtalya’da 29 bin Euro, Çin’de 129 bin Yuan ve Bulgaristan’da 51 bin 152 leva olarak görüldü.

TÜRKİYE'DE HAYALLERİ SUYA DÜŞÜREN HESAP

Söz konusu ülkelerde asgari ücretle Türkiye’ye göre çok daha rahat şekilde otomobil satın alınabilirken, Almanya’da bir asgari ücretlinin 14 ay çalışmayla, İtalya’da 20 ay çalışmayla, ABD’de 28 ay çalışmayla Golf otomobiline sahip olunabiliyor.

Bulgaristan’da ise 47 ay çalışmayla 2 yılda otomobil parası biriktirilebilirken, Çin’de ise 48 ayda sıfır Golf otomobili alınabiliyor.

Türkiye’de ise asgari ücretli çalışanın tam 72 ay çalışması gerekiyor. Türkiye’deki otomobil fiyatlarında yüksek vergiler dikkat çekiyor.

Kaynak: Ekonomim