Cumhurbaşkanı Erdoğan Aday Olmazsa AKP'nin Adayı Kim Olur?

Türkiye’nin gündemine zaman zaman giren ‘erken seçim’ tartışmaları, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapacağını duyurmasının ardından yeniden alevlendi. CHP’nin ön seçiminde adaylığı en net konuşulan isim olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Öte yandan olası bir erken seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olması beklenirken, gazeteci Fatih Altaylı, Erdoğan’ın aday olmadığı durumda kimlerin AKP’nin adayı olabileceğine ilişkin tahminlerde bulundu.

'ERDOĞAN ADAY OLMAZSA...'

Altaylı, şahsi Youtube kanalında yayınladığı videoda, AKP’nin adayı olmak için en güçlü isimleri Hakan Fidan ve Selçuk Bayraktar olarak sıraladı. Altaylı açıklamalarında olası diğer adayların isimlerini şöyle sıraladı:

“Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar, Hakan Fidan, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş"

Kaynak: Haber Merkezi