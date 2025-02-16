DEM Parti 'İmralı' Heyeti ile Barzani Arasında Kritik Görüşme

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret eden DEM Parti İmralı heyeti, Mesut Barzani ile görüştü. Görüşmeye DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyemiz Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç katıldı.

İMRALI GÖRÜŞMESİ KONUŞULDU

Barzani’nin Kürdistan Bölgesel Yönetimi Pirman ilçesinde bulunan ofiste gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Partiden yapılan açıklamada, görüşmede terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile olan görüşme hakkında bilgilendirilme yapıldığı ve Barzani’nin görüşünün alındığı ifade edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi