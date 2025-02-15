DEM Parti İmralı Heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde

DEM Parti'nin İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşen heyette yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan yetkililer KDP ve YNK yetkilileriyle görüşmek için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gitti.

DEM Parti İmralı Heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim günü partisinin grup toplantısında yaptığı, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısıyla başlayan sürecin ardından DEM Parti heyeti İmralı heyeti terör örgütü PKK lideri Öcalan ile görüşmüştü.

ZİYARETLER SÜRÜYOR

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024’te ve 22 Ocak’ta yapılan görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretleri sürüyor.

DEM Parti İmralı Heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde - Resim : 1

Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti'nin bu kapsamda bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne gittiği bildirildi. Irak'a giden heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç'ın yer aldığı belirtildi.

DEM Parti İmralı Heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde - Resim : 2

GÖRÜŞME YARIN

Heyetin yarın KDP Başkanı Mesud Barzani ile IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil’de görüşmesi bekleniyor. Daha sonra DEM Partili heyet, 17 Şubat Pazartesi günü Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile de görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak ziyaretlerde, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınacak.

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Kaynak: ANKA

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