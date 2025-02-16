Çarpıcı Kulis: Muhalefet Belediyelerini Devreden Çıkaracak Hamle Yolda

Muhalefet belediyelerine kayyım atamaları gündemdeki yerini korurken yeni bir kulis bilgisi ortaya çıktı. İddiaya göre TBMM'ye sunulması planlanan bir torba yasada belediyelerin yetkileriyle ilgili düzenlemeler de bulunacak.

Çarpıcı Kulis: Muhalefet Belediyelerini Devreden Çıkaracak Hamle Yolda

Türkiye'de 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde, CHP önemli bir zafer kazanarak dikkat çekti. AKP ise yüzde 35,48 oy oranı ile tarihinde ilk kez ikinci parti olma durumunu yaşadı. AKP'nin çoğu bölgede hakimiyetini kaybetmesinin ardından kayyım haberleri peş peşe geldi.

Kayyım atamaları Haziran'da Hakkari ile başlarken son olarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı. Muhalif belediyelere yönelik soruşturmalar sürerken yeni bir kulis sızdı.

Çarpıcı Kulis: Muhalefet Belediyelerini Devreden Çıkaracak Hamle Yolda - Resim : 1

YETKİLERİ SINIRLANDIRILACAK MI?

Nefes'ten Nuray Babacan'ın köşe yazısına göre, bahar aylarında TBMM'ye sunulması planlanan yeni bir torba yasa, ekonomik alandaki düzenlemelere odaklanacak. Yasa, özellikle enerji yatırımlarını kolaylaştırmayı ve yenilenebilir enerji projelerine öncelik tanımayı amaçlıyor. Ayrıca, bu yasanın içinde tarım alanları ve belediyelerin yetkileriyle ilgili düzenlemeler de bulunacak.

İddiaya göre, bazı tarım alanlarının düzenlemelere dahil edileceği ve belediyelerin bu alandaki yetkilerinin sınırlandırılacağı belirtiliyor. Özellikle muhalefet belediyelerini devre dışı bırakacak maddeler gündemde.

Çarpıcı Kulis: Muhalefet Belediyelerini Devreden Çıkaracak Hamle Yolda - Resim : 2

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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