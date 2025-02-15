CHP Lideri Özgür Özel Kayyım Atanan Van'a Heyet Görevlendirdi
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan bu sabah görevden alınarak yerine kayyım atandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasıyla ilgili heyet görevlendirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alınıp yerine kayyım atanmasıyla ilgili bir heyet görevlendirdi.
Van’a gidecek heyet, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Millevekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’dan oluşuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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