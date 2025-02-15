CHP Lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayyım Tepkisi: 'Darbeci Geleneği Devam Ettirmektedir'

Yargılanan ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, görevden alındı ve yerine kayyım atandı. Muhalefetten tepkiler sürerken CHP lideri Özgür Özel'de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Özel, şunları kaydetti:

"İktidar partisi, Van Büyükşehir Belediyesi'ne atadığı kayyumla 11 ayda 11 seçilmiş belediye başkanını görevinden uzaklaştırmış oldu. Bekir Kaya ve Bedia Özgökçe Ertan'dan sonra 3'üncü kez üstüste Van halkının iradesi çiğnenmiş, Abdullah Zeydan seçimleri kazandığı kente hizmet etmekten hukuksuzca alıkonmuştur. Tayyip Erdoğan, Kenan Evren'in Fatsa'da Terzi Fikri'yi görevden uzaklaştırarak başlattığı darbeci geleneği devam ettirmektedir. Buna hiçbir demokratın sessiz kalmaması gerekir.

'ÇARE ERKEN SEÇİM'

Bizler, her kademede seçilmiş yöneticilerin ve halk iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hatırlatırız ki İçişleri Bakanlığı'na kayyum atama yetkisi veren düzenlemenin kaldırılmasını öngören yasa teklifimiz TBMM'de beklemektedir. Çare, erken seçim sandığını milletimizin önüne koymak, yürütme yetkilerini kullanan ancak milletimizin gözünden düşmüş, demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri ayaklar altına alan bu iktidarı sandıkta yenmektir."

Kaynak: Haber Merkezi