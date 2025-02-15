Dünürler Arasındaki Kavga Kanlı Bitti, 2 Ölü

Konya'nın Çumra ilçesinde dünürler arasında çıkan silahlı kavga ölümle bitti. Olayda Şadiye Aydın ve Selahattin Boz isimli vatandaşlar hayatını kaybetti.

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Dünürler Arasındaki Kavga Kanlı Bitti, 2 Ölü

Konya’da dünürler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Silahkavgaya dönen tartışmada, kayınpederin tabancayla vurduğu gelininin annesi ve dayısı yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, gelin M.Ü. eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk etti. Daha sonra gelin, annesi ve dayısı ile adrese gelerek eşyalarını almak istedi. Bunun üzerine dünürler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle damadın babası H.İ.Ü. tabancayla dünürü olan gelininin annesi Şadiye Aydın ve gelinin dayısı Selahattin Boz'u vurdu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda Şadiye Aydın ve Selahattin Boz hayatını kaybetti. Olayla ilgili zanlı H.İ.Ü. ve oğlu gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Konya Silah Kavga
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