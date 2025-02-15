CHP Lideri Özgür Özel'den 'Van'a Kayyım' Tepkisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: 'Bunu Yaparsan Bindiğin Dalı Kesersin'

CHP lideri Özel, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek tepki gösterdi: "Millet kimi seçtiyse baş tacıdır. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin. Milletin seçtiği yönetir, katlanacaksın."

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CHP Lideri Özgür Özel'den 'Van'a Kayyım' Tepkisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: 'Bunu Yaparsan Bindiğin Dalı Kesersin'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da Ahmetli Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra partisinin ilçe binasına geçti. Özel, burada yaptığı konuşmada Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Millet kimi seçtiyse baş tacıdır. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin. Milletin seçtiği yönetir katlanacaksın. Suçu varsa ayırırsın belediye meclisinin içeresinden seçtirirsin. Ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir."

NE OLMUŞTU?

Yargılanan ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, görevden uzaklaştırıldı. Belediyeye kayyım atandı. Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak getirildi.

DEM Parti ilk açıklamasında şöyle tepki gösterdi:

"Bu bir darbedir! Van Büyükşehir Belediyemize yapılan gece yarısı kayyım darbesi, halkın iradesine vurulmuş bir darbedir. Belediye binamızın basılması, halka gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırılması, çocukların, yaşlıların darp edilip gözaltına alınmasını lanetliyoruz! Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Van halkının iradesini gasp etmeye çalışan kayyımcı zihniyete karşı duracağız! Belediyeler darbecilerin değil halkındır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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