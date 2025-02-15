Özgür Özel'den DEM Parti'ye 'Kayyım' Telefonu

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanıp belediye başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılmasına tepkiler sürüyor. Bugün yaptığı açıklamada olaya tepkisini dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile de telefonda görüştü.

DAYANIŞMA VURGUSU YAPTI

CHP lideri Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasının halkın iradesine darbe olduğunu ifade ederek, her iki eş genel başkana da dayanışma duygularını iletti.

Özel, askeri darbelere karşı oldukları gibi tüm demokratların hukuk yoluyla yapılan darbelere de karşı durması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi