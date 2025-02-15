Demirören’in Veliahtı Neden Tutuklandı? Gerçek Gündem 10 Milyar TL’lik Vurgunu Açıklıyor

İş insanı Yıldırım Demirören’in kardeşi, Erdoğan Demirören’in oğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanması Türkiye gündemine oturdu. Demirören Holding tutuklanmanın “ticari faaliyetler” dolayı olduğunu öne sürerken Gerçek Gündem iş dünyasına bomba gibi düşen kararın esas nedenini açıklıyor. Veliaht Demirören Türkiye’de 10 milyar TL’lik bir vurguna imza attı.

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Demirören’in Veliahtı Neden Tutuklandı? Gerçek Gündem 10 Milyar TL’lik Vurgunu Açıklıyor

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kardeşi ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Veliaht Demirören’in tutuklanmasının hemen ardından Demirören Yatırım Holding'den konuyla ilgili hemen yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada Tayfun Demirören'in kendi şahsına ait şirketin faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, söz konusu şirketin Demiren Yatırım Holding'le bağlantısının olmadığı vurgulandı.

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Peki gerçek böyle mi? Tutuklamanın perde arkasında neler yatıyor? Olayın gerçek yüzünü Gerçek Gündem açıklıyor. İşte o skandal neden…

Tayfun Demirören Almanya’da inşaat projeleri yapıyordu. Bir süredir Türkiye’den aldığı inşaat malzemelerinin ödemesini ise yapmamaya başlamıştı. Türk esnafa karşılıksız çekler dağıttı. Sadece Mikare Real Estate isimli şirketi üzerinden toplamda 66 milyon 770 bin TL’lik 2 ayrı karşılıksız çek verdiği ortaya çıktı. Ancak edinilen bilgiye göre piyasayı 10 milyar TL dolandırdı. Paralarını alamayan esnafın başvurusu üzerine ise süreç tutuklanmaya uzandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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