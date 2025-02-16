İşte Özel ile İmamoğlu'nun Yeni Yol Haritası! 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor

Türkiye'de henüz kesinleşmiş bir seçim olmamasına rağmen ekonomik kriz ve kayyım gibi demokrasiye aykırı bazı uygulamalar nedeniyle seçim tartışmaları yeniden gündemde. Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken, bu beklenti nedeniyle ana muhalefet partisi CHP de kritik bir karar alarak "ön seçim" hazırlığında olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayını partililer arasında yapılacak oylamayla belirleyeceklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adını işaret etti. Ancak Mansur Yavaş'ın ön seçim tercihini desteklemediği de öne sürüldü.

İMAMOĞLU'NUN DUYURULMASI BEKLENİYOR

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; CHP'nin 23 Mart’ta yapacağı ön seçime katılacak adaylar 21 Şubat’ta belli olacak. Ön seçime şu anda sadece İmamoğlu'nun katılması beklenirken, bir sürpriz olmaması durumunda İBB Başkanı, mart ayı sonunda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulacak. İmamoğlu’nun aday ilan edilmesinden sonra yürüteceği çalışmanın CHP ile nasıl uyuşacağı, genel başkan ile bir ikilik görüntüsünün nasıl anlaşılacağı ise merak konusu oldu.

'ÖZEL İLE İMAMOĞLU ARASINDA İKİLİK OLMAZ'

CHP kurmaylarına göre, CHP Genel Merkezi ile İmamoğlu arasında mutlaka koordinasyonu sağlayacak bir yapı oluşturulacak fakat bundan sonra öne çıkacak isim İmamoğlu olacak. 2018 seçimlerini örnek gösteren parti kurmayları, "Genel başkanla cumhurbaşkanı adayı arasında ikilik olmaz. 2018 seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olduğunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis seçimi odaklı daha sade bir çalışma yürütmüş, hatta hiç miting yapmamıştı. Ana kampanya cumhurbaşkanı adayı üzerinden yürümüştü. Burada da farklı olmaz. Özgür Bey daha çok ittifakları genişletmek için çalışır" dedi.

Kaynak: Gazete Duvar