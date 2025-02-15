Van'daki Kayyım Protestolarında 219 Kişi Gözaltına Alındı
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın görevden alınmasının ardından yerine kayyım atandı. Zeydan'ın yerine kayyım atanmasından sonra kentte başlayan olaylara polis müdahale etti. Kayyım protestolarında şu ana kadar 219 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'yı Belediye Başkan Vekili olarak atadı.
Belediye binası önünde Zeydan'a görevden uzaklaştırma kararı tebliğ edildikten sonra, polis ekipleri çevrede bekleyen kalabalığa müdahale etti. Müdahale sırasında TOMA, biber gazı ve plastik mermiler kullanıldı.
Belediyeye kayyım atanmasından sonra kentte yaşanan gerginlik ve olaylarda 219 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: ANKA