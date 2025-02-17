Ekrem İmamoğlu'na İlk Yanıt Fahrettin Altun'dan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan bilirkişi soruşturmasında iddianame tamamlanmış, İmamoğlu hakkında 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianame sonrasında açıklama yapan İmamoğlu, “Beni siyasette devre dışı bırakma çabası gösteren kişinin adı da belli. Sayın Cumhurbaşkanı” diyerek seslenmişti.

İLK YANIT FAHRETTİN ALTUN'DAN

İmamoğlu’na ilk tepki Türkiye Cumhurbaşkanlığı Medya ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden uzun bir paylaşım yapan Altun “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır hem de yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır” dedi.

Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 17, 2025

Kaynak: Haber Merkezi