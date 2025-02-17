Ekrem İmamoğlu'na İlk Yanıt Fahrettin Altun'dan

Hakkındaki 'bilirkişi' soruşturması sonrasında açıklanan iddianameye “Beni siyasette devre dışı bırakma çabası gösteren kişinin adı da belli. Sayın Cumhurbaşkanı” sözleriyle tepki gösteren Ekrem İmamoğlu’na ilk yanıt İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Altun “Sayın Cumhurbaşkanımızı bu tip iftiralarla yıpratmaya çalışmak ne size bir şey kazandırır ne de milletimize” dedi.

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Ekrem İmamoğlu'na İlk Yanıt Fahrettin Altun'dan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan bilirkişi soruşturmasında iddianame tamamlanmış, İmamoğlu hakkında 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianame sonrasında açıklama yapan İmamoğlu, “Beni siyasette devre dışı bırakma çabası gösteren kişinin adı da belli. Sayın Cumhurbaşkanı” diyerek seslenmişti.

Ekrem İmamoğlu'na İlk Yanıt Fahrettin Altun'dan - Resim : 1

İLK YANIT FAHRETTİN ALTUN'DAN

İmamoğlu’na ilk tepki Türkiye Cumhurbaşkanlığı Medya ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden uzun bir paylaşım yapan Altun “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır hem de yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır” dedi.

Ekrem İmamoğlu'na İlk Yanıt Fahrettin Altun'dan - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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